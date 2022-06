المروج و الأهلي بنغازي والنصر يحققان فوزا مهم في دوري كرة السلة

ضمن مباريات اليوم الثامن والأخير من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة للمرحلة الأولى في مجمع سليمان الضراط ببنغازي حقق فريق المروج الفوز على فريق الاتحاد مسجلا فوزه الثاني في المرحلة.

المروج فاز بنتيجة المباراة “62-59 “نقطة ليلحق الخسارة الثالثة بفريق الاتحاد في هذه المرحلة، وفي المباراة الثانية نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز على فريق الهلال بنتيجة “82-70” نقطة ملحقا الخسارة الخامسة بفريق الهلال.

وفي المباراة الأخيرة نجح فريق النصر في الفوز على فريق المدينة “68 – 61” في ختام مباريات اليوم.

المصدر ليبيا الأحرار

