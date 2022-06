بعثة منتخب الصالات تصل إلى السعودية

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى السعودية تأهبا للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق بالدمام في العشرين من الشهر الجاري

منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات الذي تحول ظهر اليوم إلى السعودية أوقعته قرعة البطولة العربية في المجموعة الثانية رفقة المنتخب السعودي مستضيف البطولة والمنتخب الفلسطيني . وسيسعى منتخبنا صحبة المدرب الوطني عبد الباسط النعاس لتجاوز الدور الأول متصدرا المجموعة كمهمة أولى لفرسان الصالات .

هذا ويشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد سبق أن توج بالبطولة العربية عامي 2007 2008

