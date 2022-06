الخميس والجمعة تختتم منافسات سباعي الصعود للممتاز

يسدل الستار يوم الخميس المقبل على منافسات المجموعة الثانية من مرحلة سباعي الصعود لدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات .

الظهرة بملعب شحات فريق المستقبل وفي ملعب شيخ الشهداء يقابل فريق رفيق أبي الأشهر وفي ختام مباريات المجموعة الثانية يستقبل فريق أساريا بملعب القبة هلال سبها . وفي مباريات المجموعة الأولى التي تختتم منافستها الجمعة سيقابل فريق البرانس وفاق اجدابيا بملعب أبوسليم وفي المباراة الثانية يستضيف ملعب المجد بالعاصمة طرابلس مباراة فريق المروج والشرارة وفي اخر مباريات المجموعة الأولى يستقبل الأنوار بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة فريق الصقور

