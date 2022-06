السبت تتضح هوية بطل الدوري الليبي لفئة الممتاز

تختتم منافسات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز لفئة الأواسط يوم السبت القادم بإقامة مباراتين

الجولة الختامية لمنافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي لفئة الأواسط سيواجه فيها في اليوم الختامي فريق الاتحاد المصراتي فريق الهلال بملعب نادي خليج سرت وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب المدينة الرياضية بسرت لقاء فريق الاتحاد و فريق الأهلي بنغازي .

هذا ويشار إلى أن فريق الاتحاد والاتحاد المصراتي يتقسمان المركز الأول بنفس الرصيد النقاط في كلاهما يمتلك 10نقطة .

المصدر ليبيا الأحرار

