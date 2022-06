أعلن المدرب أكرم الهمالي، استقالته من مهمة تدريب فريق أبوسليم لكرة القدم.

حيث نشر الهمالي استقالته بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقررا إنهاء مشواره مع الفريق في باقي الموسم الحالي.

يذكر أن أكرم الهمالي قاد أبوسليم في آخر مباراة للفوز على فريق الهلال وحقق التأهل لدور الثمانية من كأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخه.

