أنهى فريق الأهلي طرابلس المرحلة الأولى من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة متصدر بالعلامة الكاملة .

الأهلي طرابلس و بقيادة المدرب اللبناني غسان شركيس قد حصد في المرحلة الأولى 12 نقطة بتحقيقه للفوز في سبع مباريات متالية وقد نجح لاعبو فريق الأهلي بتسجيل 546 نقطة واستقبل الفريق في المرحلة الأولى 472 نقطة .

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يتصدر المرحلة الأولى من نهائيات دوري كرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار