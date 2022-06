توج فريق القادسية بني وليد ببطولة دوري الدرجة الثانية من منافسات الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم

فريق القادسية توج بطلا لدوري الدرجة الثانية بعد فوزه بهدف وحيد في اللقاء الفاصل الذي جمعه بفريق الأمواج الزرقاء بملعب ترهونة.

