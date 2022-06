الفنانة القطرية بثينة المفتاح تعرب عن فخرها بتصميم الملصق الرسمي لكأس العالم

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأربعاء، عن تصميم الملصق الرسمي للمسابقة العالمية، والتي ستقام لأول مرة في المنطقة العربية في نهاية العام الجاري.

وبحسب بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تشهد هذه النسخة من البطولة ابتكار مجموعة من الملصقات الرسمية التي من شأنها تعزيز أجواء الحماس والإثارة لدى المشجعين تجاه البطولة المرتقبة التي تقام منافساتها من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر”.

ويبرز الملصق الرئيس للبطولة الاحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خلال تصوير مكونين من غطاء الرأس التقليدي للرجال في قطر والمنطقة، وهما الغترة والعقال، يلوحان في الهواء مع كلمة “هيا”.

وقالت المفتاح “استلهمت فكرة الملصقات من الذاكرة الجماعية لشعب قطر، فغالبية أعمالي تركز على تجارب وذكريات الماضي، ومحاولة ربطها بالحاضر، وتوثيق الموروث الشعبي القطري بطريقة عصرية. أردت تقديم ملصقات تأتي في ذات السياق، وتروي قصة ثقافة قطر وتراثها الأصيل من خلال الفن وكرة القدم”.

وأضافت “حرصت على أن يعكس كل ملصق مظاهر الاحتفال برياضة كرة القدم في قطر، حيث يأتي الملصق الرئيس في شكل غترة وعقال يلوحان بالهواء في مشهد احتفالي، وهو ما اعتاد المشجعون القيام به ابتهاجا بتسجيل فريقهم للأهداف في مرمى المنافس”.

المصدر | Qatar2022.qa

