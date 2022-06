الزروق يجتمع مع الوفد المشارك في الألعاب المتوسطية

اجتمع جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية مع إداريي الوفد الليبي المشارك في الألعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية بداية من الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

واستعرض رئيس اللجنة آخر التحضيرات وآلية سفر الوفد الذي سيتحول إلى الجزائر على دفعات ، وتابع رئيس اللجنة الأولمبية كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بهذه المشاركة بالإضافة إلى آخر استعدادات منتخباتنا في المعسكرات التدريبية الخارجية والداخلية.

يذكر أن ليبيا ستشارك في خمس عشرة لعبة بمشاركة خمسة وثلاثين رياضيا.

