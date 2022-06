الحكم الدولي باسيفيك مانا يقود مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد

أسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد لطاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الدولي البورندي باسيفيك مانا.

وسبق للحكم الدولي البورندي إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بالإضافة إلى قيادته لمباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر العام الماضي.

يذكر أن المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب من الدوري الممتاز ستقام يوم الجمعة بملعب الجميل عند الساعة الخامسة.

المصدر ليبيا الأحرار

