نقل مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي إلى ملعب الجميل بدلا من أبو سليم

طرابلس 15 يونيو 2022 (وال)- قرّرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، نقل مباراة فريقي الأهلي طرابلس والأولمبي المؤجلة ضمن الأسبوع الخامس من منافسات بطولة الدوري الممتاز من ملعب أبو سليم إلى ملعب الجميل.

هذا وتضمن القرار – تحصلت “وال” على نسخة منه – في مادته الأولى: قبول اللجنة احتجاج رسمي مقدم من إدارة نادي الأولمبي بنقل مباراته من ملعب أبوسليم إلى ملعب الجميل، فقررت لجنة المسابقات بقبول الاحتجاج شكلا، وبإمكان إقامة المباراة بملعب الجميل وبنفس الموعد عملا بنص المادة “44” من لائحة تنظيم المسابقات. (وال) م ب/ ر ت

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