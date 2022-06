الفيقه يشارك في أعمال مؤتمر الدولي المكافحة المنشطات

شارك رئيس اللجنة الوطنية الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات الدكتور “محمد الفقيه” في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات الذي أقيم بالعاصمة الأولمبية بمدينة لوزان السويسرية.

المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من ألف شخصية طبية رياضية يمثلون أكثر من تسعين دولة تناول آخر التطورات العلمية في مجال كشف المنشطات وسبل مكافحتها بين الرياضيين. هذا وقد تم الاتفاق على هامش المؤتمر على أن تكون الدول الأفريقية ملتزمة بالكود الدولي 2021 وما جاء فيه .

