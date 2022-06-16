أطقم تحكيم مباريات الأسبوع السابع لدوري تصفيات الصعود للدرجة الأولى

طرابلس 16 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة التحكيم عبر صفحتها الرسمية، عن أطقم التحكيم لإدارة مباريات الأسبوع السابع للمجموعتين (أ) و(ب)، للفرق التي ستتأهل للدوري الممتاز العام القادم.

المجموعة الأولى والتي ستلعب مساء الجمعة القادم فقد أسندت المهمة لمباراة البرانس ووفاق أجدابيا على ملعب أبوسليم لطاقم تحكيم تكون من (نصيب الهواري) حكم أول وبمساعدة الأول (مروان الحراري) والثاني (سالم المراكبي) و(محمد السرتاوي) حكماً رابعاً.

بينما مباراة المروج والشرارة على ملعب المجد فكلفت المهمة للحكم (حمزة الثموني) بمساعدة الأول (معاد الشائبي) والثاني (أكرم الحصني) والحكم الرابع (محمد الشائبي) واللقاء الأخير بين الأنوار والصقور على ملعب الترسانة (خليل سنان) حكم أول و(عبد العزيز الأزيرق) مساعد أول و(حسام عبيد) مساعد ثاني و(محمد الهوني) حكماً رابعاً.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية، فلقاء فريقا الرفيق وأبى الأشهر على شيخ الشهداء، فأسندت الصافرة للحكم (الطاهر فرج) بمساعدة (عطية محمد وعبد الباسط سعيد) و(عمر الشريف) حكماً رابعاً، ولقاء الظهرة مع المستقبل على ملعب شحات للحكم (محمد المجبري) بمساعدة الأول (محمد القداري) والثاني (منير الزلاوي) و(مفتاح العلمي) حكماً رابعاً.

واللقاء الأخير أساريا في مواجهة الهلال سبها على ملعب القبه (محمد العفاسي) حكماً أول ومساعديه (هشام اشتيوي وإسماعيل شنبه) و (أشرف عمر) حكماً رابعاً، والمباريات ستقام اليوم الخميس. (وال _ طرابلس) م ب

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