السويحلي بطلا لكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما         

مصراتة 16 يونيو 2022 (وال) _ أسدل الستار مساء أمس الأربعاء، على بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما في نسختها الثانية، والتي أقيمت في قاعة الألعاب الرياضية مصراتة، بمشاركة ستة فرق (السويحلي والمروج والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي والجزيرة والنهضة).

و تمكن فريق السويحلي بالظفر بالبطولة، بعد أن فاز في جميع مبارياته ليعتلي منصة التتويج، ويسجل أسمه بطلا للموسم الثاني على التوالي، وجاء فريق المروج ثانياً ليتوج بالقلادة الفضية، والأهلي بنغازي ثالثاً بالقلادة البرونزية.

هذا و وزعت الجوائز الفردية للبطولة فكان من نصيب الاعب (محمد العبيدي) الأهلي بنغازي جائزة أفضل لاعب معد، ولاعب نادي الاتحاد المصراتي (أبو القاسم الربيعي) أفضل لاعب مستقبل، ولاعب نادي الجزيرة (مطلوب نانس) أفضل لاعب حر، ولاعب الأهلي بنغازي (عبد الرحمن العماري) أفضل لاعب مرسل، ولاعب نادي المروج (أسامة محمود) أفضل لاعب ضارب، ولاعبي السويحلي (عيسي محمد) أفضل لاعب سنتر و (وائل المالطي) أفضل لاعب شامل. (وال _ مصراتة) م ب

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