وال| انطلاق أعمال تركيب ” الملعب الخماسي ” بنادي نجوم كركورة

كركورة 16 يونيو 2022 (وال) _ باشرت شركة الملاعب الحديثة القابضة، أعمال تركيب الملعب الخماسي بنادي ” نجوم كركورة”، وذلك بتعليمات من وزارة الرياضة بالحكومة الليبية.

وفي تصريح لمراسل _ وكالة الأنباء الليبية _ أكد رئيس نادي نجوم كركورة ” صلاح علي المشيطي” أن الأعمال االتي تقوم بها الشركة الليبية القابضة، هي أعمال تركيب وليست أعمال صيانة، مضيفا أن الشركة استبدلت الأعمدة وأرضية العشب الإصطناعي، وستقوم بتركيب إنارة واستبدال كل ما هو قديم ومتأكل.

وأثنى المشيطي على دور وزارة الرياضة بالحكومة الليبية، والتي تابعت ملف نادي نجوم كركورة بجدية وعاينت الموقع، مؤكداً لرياضيي النادي وجمهوره، أن إدارة النادي لا زالت تسعى إلى تعزيز صفوف النادي وتطويره، بما يضمن تقديم نتائج إيجابية لصالحه.

يُذكر أن نادي نجوم كركورة والذي تأسس وأُشهر في

أواخر السبعينات، توقف عن النشاطات الرياضية منذ فترة طويلة، حتى تم إعادة إشهاره في العام الماضي ليباشر مشاركاته الرياضية في الأنشطة الرياضية الودية،

ولتبدأ مسيرته الرياضية من جديد. (وال _ كركورة) ع م

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