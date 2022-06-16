أرسنال يقترب من التعاقد مع غابرييل جيسوس

أكدت تقارير صحفية بريطانيا، اقتراب نادي أرسنال من التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي غابرييل جيسوس.

وأشارت الصحف إلى أنّ مسؤولي الأرسنال باتوا واثقين من قدرتهم على حسم صفقة المهاجم الشاب، والذي أصبح رحيله من مانشستر سيتي أمراً مؤكداً بعد وصول هالاند.

وكان السيتي قد رفض عرض أرسنال الأول الذي وصل إلى 30 مليون جنيه أسترليني، حيث يرغب السيتي في الحصول على 50 مليون جنيه أسترليني من بيع اللاعب البرازيلي، ومن المتوقع أن يقدم الغانرز عرضاً آخر يغلقون به الصفقة.

يُذكر أنّ عدّة أندية اهتمت باللاعب البرازيلي كتشلسي وريال مدريد، بالإضافة إلى أرسنال، خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب في نهاية الموسم الماضي.

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