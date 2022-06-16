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بايرن ميونخ يرفض عرض برشلونة الثاني لضم ليفاندوفيسكي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت صحيفة سبورت الكاتولونية رفض نادي بايرن ميونخ الألماني للعرض الثاني الذي تقدم به نادي برشلونة، لضم المهاجم روبير ليفاندوفيسكي والذي وصلت قيمته إلى 32 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الكاتولونية إنّ النادي البافاري حدد سعر لاعبه ب40 مليون يورو، وطالبت برشلونة بدفع هذا المبلغ في حال أرادوا الحصول على خدمات اللاعب البولندي.

من جانبها رأت إدارة برشلونة المبلغ المطلوب من بايرن ميونخ بالضخم، خاصةً مع تقدم عمر اللاعب وبقاء عام واحد في عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المهاجم البولندي سيُصعّد غضبه خلال الأيام القادمة، ليجبر النادي على بيعه.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات غاضبة من روبير ليفاندوفيسكي، ضد ناديه الحالي بايرن ميونخ، طالب من خلالها بتركه يرحل.

يُذكر أنّ صحيفة سبورت أكدت وجود اتفاق بين برشلونة والمهاجم البولندي، بالتوقيع معه لعامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

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قناة 218 الليبية

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