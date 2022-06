الجمعة تختتم منافسات سباعي الصعود الممتاز للمجموعة الأولى

تختتم يوم غدا الجمعة مباريات المجموعة الأولى من منافسات سباعي الصعود الممتاز للدوري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات

المباراة الأولى التي ستقام بين الصقور و الأنوار بملعب الترسانة . يملك فيها فريق الصقور خيار الفوز أو التعادل لضمانِ صعودهِ للدوري الممتاز، وفي اللقاءِ الثاني يواجه البرانس فريق وفاق اجدابيا بملعب أبوسليم في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين في كلا الفريقين في حال الفوز لهو فرصة الصعود للممتاز أو خوض منافسات المباراة الفاصلة مع تاسعِ المجموعة الأولى في الدوري المممتاز .وفي أخر مباريات يستضيف ملعب المجد مباراة فريقُ المروج و فريق الشرارة.

المصدر قناة ليبيا لأحرار

