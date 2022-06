ملعب الجميل يستضيف يوم غدا ديربي ليبيا

تقام يوم غدا الجمعة مباراة ديربي ليبيا الذي ستجمع فريق الأهلي طرابلس بجاره فريق الاتحاد بملعب الجميل والتي تنطوي تحت مباريات الأسبوع الثاني المؤجل من منافسات إياب الدوري الممتاز

المباراة التي ستقام يوم غدا الجمعة على تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت طرابلس قد حددت لجنة المسابقات طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة الحكم الدولي باسيفيك مانا . هذا وسيدخل فريق الأهلي للمباراة بأمل تحقيق الفوز في المباراة للاقتراب من التأهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز . فيما سيسعى فريق الاتحاد في مباراة الغد بالظفر بنقاط المباراة لضمان صدراته لفرق المجموعة الثانية .

