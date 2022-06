تختتم يوم السبت المقبل من منافسات مرحلة التتويجِ بالدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الأواسط بمباراتين تقامانِ بمدينة سرت.

يستضيف ملعب خليج سرت المباراة الأولى التي ستجمع فريق الاتحاد المصراتي بفريق الهلال وفي نفس التوقيت يستقبل ملعب المدينة الرياضية بسرت مباراة فريق الاتحاد وفريق الأهلي بنغازي . المباراتان هامّتان لفريقي الاتحاد والاتحاد المصراتي اللذين يتقاسمان الصدارةَ بنفسِ الرصيدِ من النقاط.

المصدر قناة ليبيا لأحرار

The post السـبت تختتم منافسات الدوري الليبي لكرة القدم لفئة الأواسط appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار