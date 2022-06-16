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منتخبنا الوطني للصالات يواصل تدريباته في السعودية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته في مدينة الدمام السعودية استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري .

التدريبات الذي خاضها منتخبنا الوطني للصالات بقاعة نادي القادسية ركز فيها المدرب الوطني عبد الباسط النعاس على إزلة التعب وإرهاق السفر بمجموعة من التمارين الترفيهية والتنشيطية .

هذا ويشار إلى أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني .

المصدر قناة ليبيا لأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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