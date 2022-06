منتخبنا الوطني للصالات يواصل تدريباته في السعودية

باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته في مدينة الدمام السعودية استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري .

التدريبات الذي خاضها منتخبنا الوطني للصالات بقاعة نادي القادسية ركز فيها المدرب الوطني عبد الباسط النعاس على إزلة التعب وإرهاق السفر بمجموعة من التمارين الترفيهية والتنشيطية .

هذا ويشار إلى أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني .

