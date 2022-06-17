اخبار الرياضة

الاتحاد الدولي يكشف عن المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 الذي سيُقام للمرة الأولى في التاريخ في 3 دول هي الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو من خلال بث مباشر عبر موقع الفيفا إن المدن التي ستلعب فيها المباريات هي: مكسيكو سيتي، مونتيري وجوادلاخار في المكسيك، فانكوفر، وتورنتو في كندا، وسياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، كانساس سيتي، دالاس، أتلانتا، هيوستن، ميامي، فيلادلفيا، نيويورك، ونيوجرسي في أمريكا.

يذكر أن هذه النسخة الأولى في التاريخ التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك