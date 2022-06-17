الاتحاد الدولي يكشف عن المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 الذي سيُقام للمرة الأولى في التاريخ في 3 دول هي الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو من خلال بث مباشر عبر موقع الفيفا إن المدن التي ستلعب فيها المباريات هي: مكسيكو سيتي، مونتيري وجوادلاخار في المكسيك، فانكوفر، وتورنتو في كندا، وسياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، كانساس سيتي، دالاس، أتلانتا، هيوستن، ميامي، فيلادلفيا، نيويورك، ونيوجرسي في أمريكا.

يذكر أن هذه النسخة الأولى في التاريخ التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا.

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