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تشيلسي يرفض العرض الأول للإنتر لاستعادة لوكاكو

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض نادي تشيلسي العرض الأول الذي تقدم به نادي الإنتر لاستعادة مهاجمه روميرو لوكاكو، حيث تقدم النادي الإيطالي بعرض بقيمة خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى مليونين آخرين كحوافز لاستعادة المهاجم البلجيكي الذي باعه لتشيلسي مقابل 115 مليون يورو في الموسم الماضي.

وينتظر النادي الإنجليزي تقديم الإنتر عرضًا أعلى خلال الأيام القادمة من أجل السماح للمهاجم، البالغ من العمر 29 عامًا، بالعودة إلى الجوزيبي مياتزا.

يذكر أن روميو لوكاكو فشل منذ انتقاله إلى تشيلسي في تقديم المستوى الذي قدمه مع الإنتر في الموسمين الماضيين، وأبدى رغبته مرات عدة في العودة إلى الإنتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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