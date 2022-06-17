الأهلي بنغازي يعلن رحيل الكرواتي رادان غاسانين

بنغازي 17 يونيو 2022 (وال)- أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي الخميس، عن رحيل المدرب الكرواتي رادان غاسانين من تدريب الفريق الأول بالنادي.

إعلان الرحيل جاء عبر – الصفحة الرسمية للنادي – أوضح فيه أن القرار جاء عقب الاجتماع الذي عقده المدرب مع مجلس الإدارة قرر فيه الكرواتي إنهاء مشواره مع الفريق الأول، بسبب عدم وضوح رؤيه الدوري، وإنتهاء الموسم الرياضي.

وأضافت الصفحة الرسمية أن المدرب قد ودع الرياضيين والطاقم الفني والإداري، تمهيدًا لفسخ عقده، وأن الطاقم الفني سيُكمل مشوار المسابقة إلى حين التعاقد مع مدرب عربي خلال الفترة القادمة. (وال) م ب/ ر ت

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