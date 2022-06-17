المحرر الرياضي بــ”وال”: ” السلتو ” يحسم ديربي طرابلس في الأنفاس الأخيرة

الجميل 17 يونيو 2022 (وال)- حسم المهاجم “أنيس السلتو” نتيجة لقاء ديربي العاصمة طرابلس، عندما قاد فريقه للفوز مساء اليوم الجمعة على الجار الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

المباراة المؤجلة ضمن حساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الجميل.

المباراة توسطها الحكم البورندي ( باسيفيك مانا ) انتهى شوطها الأول بتفوق الأهلي بنتيحة هدف دون رد عن طريق مهاجمه ( صالح الطاهر ) مستغلا الخطأ الفادح الذي إرتكبه المدافع ( سند الورفلي ) والذي بدوره لم يتمكن من إبعاد عرضية ( علي معتوق ) بالشكل الصحيح.

في الحصة الثانية؛ حاول الاتحاد مبكرا الوصول إلى مرمى ( محمد نشنوش ) مشكلا أكثر من هجمة؛ لعل أبرزها التي كانت في الدقيقة ( 62 )؛ عندما وصلت الكرة إلى ( معاد عيسى ) ممررا بدوره كرة عرضية متقنة ومثالية تعدت خط دفاعات الأهلي وحارسه ( محمد نشنوش ) لتصل الكرة إلى البديل ( محمد زعبية ) واضعا بيمناه الهدية داخل الشباك الخالية معدلا بذلك أوتار النتيجة.

وفي لحظة اعتقد فيها الجميع بأن اللقاء سينتهي على واقع هدف في كل شبكة؛ وفي الأنفاس الأخيرة وفي حالت ضغط أهلاوي على دفاعات الاتحاد مفتكا بها الكرة، ليُمرر حينها الأهلي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء موصولة إلى بديل اللقاء الثاني ( أنيس السلتو ) مسجلا هدف قاتل بيسارية في الدقيقة (93). (وال) س أ / ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

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