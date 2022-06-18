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تورينو يحدد سعر مدافعه جيلسون بريمر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد نادي تورينو الإيطالي سعر مدافعه البرازيلي جيلسون بريمر للأندية الراغبة في ضمه.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”؛ فإن تورينو لن يبيع المدافع، البالغ من العمر 25 عامًا، بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن نادي الإنتر يأتي في طليعة الفرق المهتمة في ضم المدافع البرازيلي، حيث تواصل معه ومع فريقه منذ يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يقدم الإنتر عرضه الأول لتورينو بعد بيع أحد المدافعين، ويتوقع أن يضم العرض بطاقة أحد هؤلاء اللاعبين، أندريا بينامونتي، أو روبيرتو غاليارديني أو سبيستانو إسبوزيتو بهدف تقليل سعر الصفقة.

يذكر أن اللاعب، الذي حصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي؛ يحظى باهتمام أندية ميلان، توتنهام، ويوفنتوس.

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قناة 218 الليبية

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