ماني يستعد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه لبايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن موعد الكشف الطبي للاعب السنغالي ساديو ماني، وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو من خلال حسابه في تويتر: اللاعب السنغالي سيصل إلى ألمانيا في 21 يونيو الجاري من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد الذي سيربطه بنادي بايرن ميونخ لمدة 3 سنوات.

وأشار الصحفي الشهير إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كمتغيرات.

يذكر أن انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ يأتي لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم البولندي ليفاندوفيسيكي المتوقع رحيله خلال الأيام القادمة نحو نادي برشلونة الإسباني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية