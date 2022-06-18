ألفيس ينفي المفاوضات مع ريال مايوركا

نفى اللاعب البرازيلي داني ألفيس الأخبار التي ترددت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن عرضه من خلال بعض الوكلاء على نادي ريال مايوركا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وعلّق اللاعب البرازيلي على الأمر بتغريدة قصيرة قال فيها: كذب.. شكرًا.

وكان اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 39 عامًا، قد عاد إلى نادي برشلونة في الانتقالات الشتوية بعقدٍ ينتهي في 30 يونيو الجاري.

يذكر أن ألفيس يسعى للحصول على عقدٍ يبقيه في الملاعب قبل بطولة كأس العالم، أملاً في الانضمام إلى منتخب السامبا في البطولة التي ستنطلق في نوفمبر 2022.

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