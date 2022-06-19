وال| السواعد بطلا لدوري كرة القدم المصغرة الأولى للموسم 2022

بنغازي 19 يونيو 2022 (وال) _ توج فريق السواعد لكرة القدم المصغرة بالبطولة الأولى للموسم 2023/2022، وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق السد بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

اللقاء أقيم مساء أمس السبت على ملعب صالة الألعاب بنادي النجمة، بصافرة تحكيمية تكونت من الأحمدين الفيتوري والساحلي، حضره العديد من المدربين ورؤساء الأندية والمهتمين بالشأن الرياضي.

هذا وقد كان لوكالة الأنباء الليبية النصيب في هذة التغطية لتلتقي مع رئيس مجلس الأدارة لنادي السواعد (محمد الترهوني) حيث قال: أبارك لمشجعي نادي السواعد ومنطقة الوحيشي على هذا التتويج المستحق لأول بطولة تقام لهذه المسابقة، التي قدمت نجاح ملفت للنظر بمشاركة الأندية.

وأضاف الترهوني: بأنه ليس من الغريب على فريق السواعد الصعود على منصات التتويج بعد أن حقق الفريق الأول لكرة القدم بطولة المنطقة الشرقية الدرجة الثانية، واللعب على الصعود للدرجة الأولى لمباراة التتويج، ولكنها لم تلعب.

وأشار إلى أن الألعاب الفردية بالنادي كان من نصيب لعبة الملاكمة للاعب (إبراهيم الساحلي) حيث تحصل على الترتيب الأول في بطولة أقيمت الفترة الماضية بمدينة الخمس، والترتيب الثالث على مستوى ليبيا والترتيب الأول على مستوى المنطقة الشرقية، و لا ننسى لعبة الكاراتيه التي أساسها من النادي.

وفي الختام، طالب الترهوني: المسؤولين الاهتمام إلى هذه البطولة ودعمها للأندية.

ومن جهة أخرى، صرح رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة المنطقة الثانية (بوفاخرة المشيطي): البطولة أقيمت برعاية الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة المنطقة الثانية، مشيراً إلى أن عشر أندية شاركت في هذة البطولة وكانت منافسة شريفة وقوية بينهم للتتويج بهذه البطولة.

وأكمل المشيطي: تم وصول فريقين عريقين للمباراة النهائية وهما السواعد والسد، فشاهدنا اللقاء وكانت الندية واضحة بين الفريقين للحصول على هذا اللقب.

وشكر المشيطي كل من ساهم معهم لإنجاح هذه البطولة من حكام إلى أندية (النجمة والوحدة وبنغازي الجديدة).

واختتم المشيطي: نسعى في الفترة القادمة لإقامة دورات تدريبية، وكذلك دورات للحكام، إلى جانب إقامة دوري قدامى الرياضيين.

هذا وتم تكريم الفائزين بالكؤوس والقلائد، و تكريم فريق بنغازي الجديدة بعد حصوله على مسابقة الكأس للبطولة. (وال _ بنغازي) م ب

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