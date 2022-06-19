يوفنتوس يزيل قميص ديبالا من متاجره قبل انتهاء عقده

في خطوة مفاجئة، قام نادي يوفنتوس الإيطالي بإزالة قمصان اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا من متاجر الفريق قبل انتهاء عقده بأيام، وذلك بسبب قرب اللاعب من الانضمام إلى نادي الإنتر.

ووصف موقع توتو ميركاتو ويب هذه الحالة بالفريدة من نوعها، خاصةً أنّ عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو الجاري.

كما أشار الموقع إلى أنّ الإدارة لم تزل قميص جورج كيليني الذي رحل عن الفريق، وألفارو موراتا الذي يقترب من العودة إلى نادي أتلتيكو مدريد.

وبرر الموقع هذا الإجراء برغبة النادي في الإعلان عن قمصان النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي من المتوقع عودته إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

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