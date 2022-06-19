ليفربول يعلن تعاقده مع الظهير الأسكتلندي كالفين رامزي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأسكتلندي الشاب كالفين رامزي، قادماً من نادي أبردين الأسكتلندي.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 6.5 مليون يورو، حيث سيدفع الريدز حالياً 4 ملايين لأبردين، بالإضافة 2.5 مليون ستكون على شكل متغيرات ومكافآت.

ومن المتوقع وصول اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً إلى مدينة ليفربول خلال الـ24 ساعة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، والتوقيع على عقد انضمامه إلى ليفربول.

يُذكر أنّ عدّة إنجليزية كانت قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الذي نال جائزة أفضل لاعب شاب في أسكتلندا، الشهر الماضي، أبرزها نادي ليدز.

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