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ديمبيلي يضع شروطاً على تشلسي قبل الانضمام إليه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، إنّ النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في حالة تردد من الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت إلى أنّه وضع عدّة شروط أبرزها الحصول على وعد من المدرب الألماني توماس توخيل بالمشاركة أساسياً، وألا يتم إجلاسه على دكة البدلاء.

وأكدت الصحيفة أن رغبة ديمبيلي هي الانضمام إلى تشلسي من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع النادي اللندني، لكنّه يرغب قبل ذلك في الحصول على تأكيدات بعدم خضوعه لنظام المداورة.

وينتهي عقد عثمان مع نادي برشلونة في 30 يونيو، وهذا ما يتيح له الانضمام إلى تشيلسي مجاناً.

يُذكر أنّ اللاعب الفرنسي عانى خلال رحلته مع برشلونة من مشكلة الإصابة، حيث لم يكمل سوى 9 مباريات في الموسم الماضي.

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قناة 218 الليبية

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