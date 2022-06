الأهلي طرابلس يتوج بلقب الدوري الليبي لكرة اليد

توج فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد بلقب الدوري المحترفين بعد فوزه على الهلال بعشرة أهداف دون رد ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من مرحلة الإياب.

ليحتل الأهلي طرابلس مركز صدارة الترتيب برصيد إحدى وأربعين نقطة، وتبقى أمامه مباراتان، أما الاتحاد فيحتل الوصافة برصيد ثماني وثلاثين نقطة وأمامه مباراة واحدة فقط.

بهذه النتيجة توج الأهلي طرابلس بلقب بدون النظر لنتائج المنافسين، خلال المباريات المتبقية من دوري المحترفين.

