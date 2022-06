خرجت بمدينة طبرق جماهير نادي الصقور مبتهجة بعودة الفريق الأول لكرة القدم لدوري الممتاز بعد غياب دام أربع عشرة عاما.

عودة الصقور العريق جاءت بعد سنوات عجاف بسبب توقف دوري الدرجة الأولى أكثر من مرة.

يذكر أنه سبق له الفوز بالمركز الثاني في الدوري الممتاز في موسم ثمانية وثمانين من القرن الماضي ومثل ليبيا أفريقيا أمام نادي المريخ السوداني ضمن منافسات كأس الكؤوس الأفريقية.

