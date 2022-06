اختتمت بالعاصمة البوسنية سراييفو دورة مدربي حراس المرمى بمشاركة ثلاثة مدربي حراس مرمى من ليبيا وهم مصباح شنقب ومفتاح غرالة وعلي فضل.

وشارك في الدورة أكثر من 45 مدربًا وفي ختام الدورة، حصل المتدربون على شهادة اجتياز الدورة التي احتوت على محاضرات نظرية وعملية.

يذكر أن الدورة استمرت عشرة أيام في المجمع الرياضي بالاتحاد البوسني لكرة القدم

المصدر قناة ليبيا لأحرار

