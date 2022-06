خميس آدم للأحرار: غدا سيتم تحديد موعد قرعة السداسي

أكد خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرار أن موعد إجراء قرعة الدور السداسي سيتم تحديده غدا

خميس آدم قال في تصريح خاص به قناة ليبيا الأحرار بأن موعد قرعة سداسي التتويج بالدوري الممتاز سيتم تحديده بعد الاجتماع برئيس لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم عادل الأوجلي غدا وأضاف خميس آدم بأنه سيتم اختيار البلد الذي سيحتضن منافسات الدوري السداسي في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في نهاية الأسبوع الجاري

المصدر قناة ليبيا الأحرار

