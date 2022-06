الاتحاد يخوض أول حصة تدريبة بقيادة أسامة الحمادي

خاض فريق الاتحاد أول حصة تدريبة بقيادة مدربه الجديد القديم أسامة الحمادي بملعب عبد الرحمن أبو الشواشي استعدادا لباقي منافسات الدوري الممتاز

الحمادي الذي استلم دفة قيادة تدريب الفريق بديلا للمدرب التونسي المقال محمد الكوكي سيسعى لإعادة ترتيب أوراق فريق الاتحاد في المبارتين المتبقيتين أمام فريق الأولمبي وفريق السويحلي تحضيرا لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

هذا ويشار إلى أن الحمادي قد سبق له الفوز صحبة فريق الاتحاد كمدرب بالدوري الليبي الممتازالموسم السابق .

