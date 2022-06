الأهلي طرابلس يواجه الأولمبي الثلاثاء القادم بملعب الجميل

يواجه فريق الأهلي طرابلس الأولمبي الثلاثاء القادم بملعب جميل ضمن منافسات الأسبوع الخامس المؤجل من إياب الدوري الممتاز

الأهلي طرابلس الذي يسعى لترجمة فوزه في لقاء الديربي بتحقيق نقاط المباراة أمام الأولمبي لضمان تأهله رسميا لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز. فيما سيبحث فريق الأولمبي رفقة المدرب التونسي منير إشبيل عن تحقيق نتيجة إيجابية لإنعاش آماله في التأهل نحو بلوغ سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

