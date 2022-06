تستعد اللجنة الفنية للاتحاد الليبي لكرة القدم لتنظيم دورة تدريبية تأهيلية للمدربين للحصول على الرخصة

” c – d ” في مدينتي طرابلس وبنغازي والمنطقة الجنوبية خلال شهر يوليو المقبل

الدروة التدريبية التي سيشرف عليها خبراء ومحاضرون معتمدون من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اشترطت فيها اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بأن يكون المتقدمون والمدربون الراغبون في المشاركة في الدورات قد زاولو اللعبة بأحد الأندية المسجلة بالاتحاد الليبي وأن يكونوا قد شاركوا في دورات سابقة تحت إشراف اتحاد كرة القدم أو في دورات سابقة محلية أو خارجية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تستعد لتنظيم دورة تدريبية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار