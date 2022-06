تنطلق غدا نهائيات المرحلة الثانية لمنافسات دوري كرة السلة

تنطلق يوم غد بقاعة الألعاب الكبرى بالعاصمة طرابلس نهائيات المرحلة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة بإقامة ثلاث مباريات

نهائيات المرحلة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة يقص شريط مبارياتها فريق المدينة والنصر على تمام الساعة الثالثة مساء فيما يخوض الأهلي بنغازي اللقاء الثاني أمام فريق الهلال في الساعة الخامسة مساء وفي آخر مباريات اليوم الأول من نهائيات المرحلة الثانية يواجه فريق الاتحاد المروج في ساعة السابعة مساء .

