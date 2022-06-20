إنجاز تاريخي.. أنس جابر تصعد للمركز الثالث عالميا في تصنيف لاعبات التنس

حققت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إنجازًا جديدًا بعدما صعدت للمركز الثالث في تصنيف لاعبات التنس الجديد برصيد 4,340 نقطة.

وجاء صعود اللاعبة التونسية إلى هذا المركز بعد تتويجها في 19 يونيو الجاري ببطولة برلين عقب فوزها في النهائي على السويسرية بيلندا بينستش التي انسحبت من المباراة في المجموعة الثانية بعد تعرضها للإصابة.

ويعد هذا التصنيف الأعلى في مسيرة أنس جابر، وبه عادلت إنجاز الجنوب أفريقية أماندا كورتوز التي وصلت للمركز الثالث عام 1975، والذي يعد أفضل تصنيف للاعبة من القارة الأفريقية.

يذكر أن اللاعبة التونسية ستشارك خلال هذا الأسبوع ببطولة إيستبورن الإنجليزية التي تمنح الفائز 500 نقطة في التصنيف.

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