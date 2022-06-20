طائرة السويحلي تتوج ببطولة كأس ليبيا تحت 21 عام

مصراتة 20 يونيو 2022 (وال) _ توج فريق السويحلي لكرة الطائرة تحت 21عاما، ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة، بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق الأهلي بنغازي، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد.

اللقاء الذي أقيم أمس الأحد على ملعب قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، بطاقم تحكيم ثنائي تكون من حكم أول (عبدالسلام البكراوي) والحكم الثاني (علي اشتيوي).

وجاءت نتائج اللقاء كالتالي:

25/20 السويحلي

25/21 الأهلي بنغازي

25/23 السويحلي

25/23 السويحلي

وبهذه النتيجة يكون فريق السويحلي قد اختتم موسمه الرياضي 2022/2021م بحصوله على الثنائية “الدوري والكأس”. (وال _ مصراتة) م ب

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