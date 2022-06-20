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ميلان قريب من تجديد عقدي مالديني و ماسارا

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت تقارير صحفية إيطالية اقتراب ميلان من تجديد عقدي مديري النادي باولو مالديني وفريد إيريك ماسارا.

وقالت التقارير إن النادي أجّل توقيع العقد لهذه الفترة من أجل الاتفاق على مجموعة من النقاط حول سياسة النادي في التعاقدات وإمكانياته المالية، ومن أجل توفير الاستقرار.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع توقيع العقود الجديدة خلال الأسبوع الحالي.

ومن المتوقّع أن يوقع مالديني وماسارا على عقد يربطهما بميلان لمدة عامين قابل للتمديد لعام ثالث.

يذكر أن السياسة التي اتبعها مالديني وسارا منذ توليهما منصب مدير النادي ساهمت في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2011.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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