كروس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد

قالت صحيفة آس الإسبانية، إنّ اللاعب الألماني توني كروس رفض تجديد عقده مع نادي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ قرار اللاعب الألماني كان مباغتاً لإدارة الميرنغي، إلّا أنّها احترمت رغبة اللاعب.

وينتهي عقد النجم الألماني مع الفريق الملكي في يونيو 2023، مما يعني إمكانية تعاقده مع أي فريق بشكلٍ مجاني بدءاً من يناير 2023.

وقالت الصحيفة إنّ كروس ينتظر حتى بداية الموسم، ليرى كيف تسير الأمور قبل أن يتخذ قراره النهائي بالتجديد أو الرحيل، وأوضحت أنّ اللاعب الألماني لا يرغب في أن يكون عبئاً على الفريق في الموسم القادم.

يُذكر أنّ توني كروس أكد في تصريح سابق، رغبته في إنهاء مسيرته الكروية ضمن صفوف ريال مدريد.

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