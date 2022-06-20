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وست هام يضم المغربي نايف أكرد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي وست هام الإنجليزي مع اللاعب المغربي نايف أكرد، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، إنّ المدافع البالغ من العمر 26 عاماً سيرتدي القميص رقم 27.

وعبّر المدافع المغربي عن سعادته بالانضمام إلى الهامرز، وقال إنّ اللعب في الدوري الإنجليزي حلم لكل لاعب.

وأشار نايف أكرد إلى أنّه تابع بعض مباريات الفريق في الموسم الماضي، وأكد حماسه لبدء التجربة الجديدة.

يُذكر أنّ المدافع المغربي خاض 40 مباراة مع فريقه السابق رين، في الموسم الماضي سجل فيها 4 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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