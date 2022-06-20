مانشستر سيتي يرفض عدّة عروض للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني ألفاريز

رفض نادي مانشستر ستي الإنجليزي عدّة عروض، للتعاقد مع مهاجمه الشاب جوليان ألفاريز الذي تعاقد معه في يناير الماضي، مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وكان الفريق الإنجليزي قد أعار النجم الشاب إلى ناديه ريفير بليت، حتى نهاية الموسم الماضي.

ولفت ألفاريز أنظار الأندية الأوروبية، بعد تألقه وتسجيله لعدد كبير من الأهداف.

وأكد المدير التنفيذي لفريق مانشستر سيتي عدم رغبة النادي بإعارة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، رغم تقدم 5 أندية بعروض للحصول على خدمات اللاعب، مؤكداً رغبة المدرب غوارديولا في بناء هجوم ناري يقوده هالاند وألفاريز.

يُذكر أنّ مانشستر سيتي يسعى للتخلص من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لإفساح المجال أمام المهاجم الشاب للتألق.

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