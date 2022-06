يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات يوم غد الثلاثاء منافسات البطولة العربية المقامة بالسعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني

مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم لصالات عبد الباسط النعاس وضع اللمسات الأخيرة لفرسان الصالات بخوض لقاء تحضيري يوم الأمس أمام فريق نادي الاتفاق السعودي حقق فيه الفوز بثمانية أهداف لهدف .

هذا وسيخوض منتخبنا الوطني لصالات لقاءاه الثاني يوم الأربعاء أمام المنتخب السعودي مستضيف البطولة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الصالات يقص غدا شريط منافسات البطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار