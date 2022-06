السويحلي يضيف لقب الكأس إلى البطولة في الكرة الطائرة

توج فريق السويحلي بلقبِ كأسِ ليبيا للكرةِ الطائرة لفئة الأواسطِ بعد فوزِهِ اليومَ على فريقِ الأهلي بنغازي بثلاثةِ أشواط مقابل شوط واحد في قاعةِ مصراتة للألعاب الرياضية.

السويحلي أنهى الشوطَ الأول بخمسٍ وعشرين نقطة مقابل عشرين، ثم فاز الأهلي بنغازي في الشوطِ الثاني بخمسٍ وعشرين مقابل إحدى وعشرين ثم عادَ السويحلي وفازَ في الشوطين الثالثِ والرابعِ بنتيجة واحدة وهي خمسٌ وعشرون مقابلَ ثلاث وعشرين نقطة.

‏السويحلي بقيادة المدرب عادل تنتون يُتوَّجُ بلقبِ الكأسِ للمرّةِ الرابعة في تاريخِهِ ويضيفه للقب البطولة الذي توِج به الفريق يوم الخميسِ الماضي.

