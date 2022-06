يواجه فريق الأهلي طرابلس فريق الهلال يوم غدا الثلاثاء في نهائي كأس ليبيا لكرة اليد بالمدينة الرياضية بمدينة بنغازي

الأهلي طرابلس بعد فوزه بلقب دوري المحترفين سيسعى لتحقيق الثنائية بالظفر بمسابقة الكأس للمرة الثانية على التوالي .فيما سيحاول فريق الهلال صحبة المدرب الوطني محمد أرحومة إنهاء موسمه الجيد بحصوله على لقب منافسات الكأس .

