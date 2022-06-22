الأهلي طرابلس يتفوق على الهلال ويقترب بنسبة كبيرة من تحقيق اللقب

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) ـ اقترب فريق الأهلي طرابلس بنسبة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، عقب تفوقه على الهلال بفارق ( 30 ) نقطة، وبواقع ( 80 – 50 ) نقطة، وذلك لحساب آخر مباريات اليوم الثاني من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

اللقاء الذي توسطه ثلاثي تحكيمي متكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و ( هاني مصطفي ) حكماً ثانياً، و كذلك ( عمرو زاهد ) حكماً ثالثاً، واصل فيه الأهلي هيمنته وسيطرته على مجريات اللقاء، مبرهناًَ علو كعبه قياساً بالفرق الليبية الأخرى.

فلكم نتائج الفترة على النحو التالي :

الفترة الأول : انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بفارق ( 18) نقطة ، و بنتيجة ( 24 – 6 )نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الهلال بفارق ( 15 ) نقطة،وبنتيجة ( 15 – 14 ) نقطة.

ليكون إجمالي هذا الشوط للأهلي بنتيجة ( 38 – 21 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهى لصالح سلة الأهلي بفارق ( 24 ) نقطة، وبنتيجة ( 29 – 5 ) نقاط.

الفترة الرابعة :انتهت لصالح الهلال ( 24 – 13 ) نقطة لتكون محصلة الشوط الأول للأهلي ( 42 – 29 ) نقطة.(وال ـ طرابلس) س إ

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